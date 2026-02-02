Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В России назвали «черным лебедем» публикацию файлов Эпштейна

Философ Дугин: файлами Эпштейна Запад себя дискредитировал
Jonathan Ernst/Reuters

Публикация большого количества файлов, относящихся к делу финансиста Джеффри Эпштейна, — шокирующий «черный лебедь», дискредитировавший всю западную элиту. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин.

«Западный мир рухнул. Ни у одного западного политического лидера, будь то США или Евросоюз, больше не осталось морального авторитета. Это coming out: практически весь Глобальный Запад предстал как педофильская сатанинская организация», — сказал он.

Сейчас разные политические силы начнут манипулировать этими данными, в том числе демократы, которые попытаются использовать файлы Эпштейна против действующего президента США Дональда Трампа, спрогнозировал философ.

30 января министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. Газета The New York Times (NYT) проанализировала файлы и нашла среди них 5300 штук, содержащих более 38 тыс. упоминаний Трампа и связанных с ним имен и терминов. Например, имена его родственников или резеденции Мар-а-Лаго. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По версии следствия, Эпштейн в период с 2002 по 2005 год привозил в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли без сознания в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в файлах Эпштейна нашли переписку с министром из Словакии.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!