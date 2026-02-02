В России назвали «черным лебедем» публикацию файлов Эпштейна

Публикация большого количества файлов, относящихся к делу финансиста Джеффри Эпштейна, — шокирующий «черный лебедь», дискредитировавший всю западную элиту. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин.

«Западный мир рухнул. Ни у одного западного политического лидера, будь то США или Евросоюз, больше не осталось морального авторитета. Это coming out: практически весь Глобальный Запад предстал как педофильская сатанинская организация», — сказал он.

Сейчас разные политические силы начнут манипулировать этими данными, в том числе демократы, которые попытаются использовать файлы Эпштейна против действующего президента США Дональда Трампа, спрогнозировал философ.

30 января министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. Газета The New York Times (NYT) проанализировала файлы и нашла среди них 5300 штук, содержащих более 38 тыс. упоминаний Трампа и связанных с ним имен и терминов. Например, имена его родственников или резеденции Мар-а-Лаго. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По версии следствия, Эпштейн в период с 2002 по 2005 год привозил в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли без сознания в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в файлах Эпштейна нашли переписку с министром из Словакии.