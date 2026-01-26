Украинские врачи намеренно калечили российских военнослужащих, находящихся в плену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя по особо в важным делам военного следственного управления Следственного комитета РФ по Южному военному округу Сергея Мазура.

«Следственными органами собраны свидетельства массовых пыток российских военных с помощью электротока, отсечения и просверливания конечностей, травли собак, пытки, утопления», — сказал следователь.

Мазур добавил, что украинские врачи проводили российским военнослужащим операции и другие манипуляции без применения наркоза. По его словам, он лично видел тела военнопленных со следами пыток.

В октябре прошлого года посол по особым поручениям МИД России по преступлениям правительства Украины Родион Мирошник сообщил, что российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, рассказывали о пытках, издевательствах и насилии, которым подвергались во время содержания. По его словам, украинская сторона применяла электрические стулья, регулярно избивала, проводила эксперименты и вводила неизвестные препараты.

