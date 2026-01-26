Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Украинские врачи пытали российских военнопленных

СК: украинские врачи намеренно калечили военнопленных из России
Алексей Майшев/РИА Новости

Украинские врачи намеренно калечили российских военнослужащих, находящихся в плену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя по особо в важным делам военного следственного управления Следственного комитета РФ по Южному военному округу Сергея Мазура.

«Следственными органами собраны свидетельства массовых пыток российских военных с помощью электротока, отсечения и просверливания конечностей, травли собак, пытки, утопления», — сказал следователь.

Мазур добавил, что украинские врачи проводили российским военнослужащим операции и другие манипуляции без применения наркоза. По его словам, он лично видел тела военнопленных со следами пыток.

В октябре прошлого года посол по особым поручениям МИД России по преступлениям правительства Украины Родион Мирошник сообщил, что российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, рассказывали о пытках, издевательствах и насилии, которым подвергались во время содержания. По его словам, украинская сторона применяла электрические стулья, регулярно избивала, проводила эксперименты и вводила неизвестные препараты.

Ранее жительница Суджи рассказала о пытках ВСУ за отказ отдать машину.
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!