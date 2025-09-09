В сети распространились кадры с издевательствами над мобилизованными украинцами в одном из учебных центров ВСУ. Ролик опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, события разворачивались в учебном центре в Черниговской области. На видео можно увидеть мужчин в гражданской одежде (некоторые из них в шортах), которые ползут по грунтовой дороге в лесу. Рядом с ними, по всей видимости, ходят инструкторы в военной форме, которые грубо приказывают солдатам уползать и сопровождают свои слова выстрелами в воздух.

До этого издание Steigan сообщало, что кадры насильственной мобилизации на Украине свидетельствуют о том, что украинцы воспринимают призыв в армию не как патриотический долг, а как приговор. В статье выразили мнение, что видеозаписи с силовыми задержаниями украинцев сотрудниками ТЦК говорят о неспособности государства выполнить задачи по мобилизации законными методами. Авторы публикации отметили, что эта реальность резко контрастирует с официальными заявлениями Киева о единстве нации в конфликте с Россией.

Ранее сообщалось, что на Украине объявлена экстренная мобилизация.