В США предрекли Зеленскому потерю союзников из-за поведения

Украинский лидер Владимир Зеленский резкими заявлениями и требованиями может лишить свою страну поддержки на Западе. Такое предположение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Ситуация для украинской стороны может ухудшаться. А вся эта агрессивная риторика Зеленского безусловно сыграет свою роль после встречи в Давосе и в Абу-Даби, оттолкнув от него всех союзников», — заявил Дэвис.

По его словам, украинский лидер оторван от реальности и чувствует воодушевление от того, что европейские лидеры принимают его требования. Эксперт напомнил, что нерешенным остается территориальный вопрос, который Россия считает основным. Однако Зеленского это мало волнует, поскольку «у него тут принятие в ЕС на носу», констатировал Дэвис.

Выступая на форуме в Давосе Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить. Также президент Украины заявил, что «каждый Виктор, живущий на деньги Европы и в то время пытающийся продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник». СМИ пояснили, что под Виктором Зеленским имел в виду Виктора Орбана.

Ранее французский политик словом «истерика» оценил выступление Зеленского в Давосе.