Политика

В России призвали Зеленского прекратить спекулировать на тему Донбасса и ЗАЭС

Рогов: Зеленскому следует прекратить спекулировать на тему Донбасса и ЗАЭС
Alina Smutko/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить спекулировать на тему Донбасса и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«О территориальной целостности Украины, когда речь идет о Донбассе и Запорожской АЭС, речь точно не идет, потому что это Россия. Зеленскому как никому надо об этом хорошо помнить и знать», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что Зеленский поднимает подобные темы для затягивания переговорного процесса и срыва мирных договоренностей.

30 января Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам и не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС «без боя». Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем России. Он также подтвердил, что Москва согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Додик назвал Зеленского и его окружение оккупантами.
 
