Японское посольство не будет вводить визовые сборы для россиян

В посольстве Японии опровергли информацию о новых визовых сборах для россиян

Посольство Японии в России в ответ на запрос о возможном повышении визовых сборов с 2026 года заявило, что не планирует вводить плату за визы для россиян. Об этом сообщило РИА Новости.

«На данный момент для граждан России виза бесплатна, и взимать визовый сбор не планируется. Однако с появлением визового центра, заявителям будет необходимо оплачивать комиссию непосредственно центру», — заявили в японском посольстве.

Дипломатическая миссия объяснила, что, несмотря на значительный поток туристов из России, в процедуре получения визы не планируются изменения, независимо от продолжительности поездки. Также не рассматривается возможность отправки документов по почте или введения электронных виз для россиян.

18 ноября стало известно, что японские авиакомпании заинтересованы в возобновлении прямых рейсов с Россией, поскольку существующие ограничения наносят значительный экономический ущерб. Согласно информации российской дипмиссии в Токио, крупнейшие японские перевозчики — Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) — вынуждены планировать маршруты через Европу, обходя российское воздушное пространство.

Ранее китайских граждан призвали избегать поездок в Японию.