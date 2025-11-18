На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Японские авиакомпании ждут возобновления рейсов в Россию

Посольство в Токио: японские авиакомпании заинтересованы в авиасообщении с РФ
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Японские авиакомпании заинтересованы в возобновлении прямого авиасообщения с Россией, поскольку текущие ограничения приводят к значительным экономическим потерям. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве России в Токио.

По данным дипмиссии, основные авиаперевозчики Японии — Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA) — вынуждены прокладывать маршруты в Европу в обход российского воздушного пространства. Это приводит к удорожанию перелетов, увеличению времени в пути и повышенному износу авиатехники.

«Запрос на возобновление рейсов присутствует, в том числе и у местных авиакомпаний, которые, очевидно, оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства», — отметили в посольстве.

11 ноября в японской авиакомпании JAL заявили, что возобновление прямого авиасообщения между Японией и Россией будет рассмотрено, когда для этого будут созданы необходимые условия. По словам представителей компании, на данный момент число посещающих Японию россиян стремительно растет.

Ранее крупнейший азиатский лоукостер захотел запустить прямые рейсы в Россию.

