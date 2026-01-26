Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

В западных СМИ назвали одну из причин проблем ВСУ на фронте

NYT: Вооруженные силы Украины испытывают трудности на поле боя из-за погоды
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Плохая погода создает трудности на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на военных.

Как отмечает издание, украинские военные сталкиваются с рядом проблем с наступлением холодов. Это касается в первую очередь сокращения работы техники, в частности дронов.

«Низкие температуры могут сократить срок службы батарей беспилотников. Если идет снег, некоторые дроны могут выйти из строя. Это создает риск наступления противника», — говорится в публикации.

Чтобы справиться с этой проблемой, военные ВСУ пытаются прогревать свои дроны возле газовых плит или используют дорогостоящие противообледенительные спреи.

Кроме того, российские военные используют пасмурную погоду, туман и сильный снегопад в качестве попыток прорыва фронта. Поэтому погода и техника — не друзья для украинских военных в данный момент, пишет издание.

Ранее новые дроны «Упырь-18» поступили в российские войска.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!