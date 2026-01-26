В западных СМИ назвали одну из причин проблем ВСУ на фронте

Плохая погода создает трудности на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на военных.

Как отмечает издание, украинские военные сталкиваются с рядом проблем с наступлением холодов. Это касается в первую очередь сокращения работы техники, в частности дронов.

«Низкие температуры могут сократить срок службы батарей беспилотников. Если идет снег, некоторые дроны могут выйти из строя. Это создает риск наступления противника», — говорится в публикации.

Чтобы справиться с этой проблемой, военные ВСУ пытаются прогревать свои дроны возле газовых плит или используют дорогостоящие противообледенительные спреи.

Кроме того, российские военные используют пасмурную погоду, туман и сильный снегопад в качестве попыток прорыва фронта. Поэтому погода и техника — не друзья для украинских военных в данный момент, пишет издание.

Ранее новые дроны «Упырь-18» поступили в российские войска.