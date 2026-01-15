Размер шрифта
В МИД России оценили планы НАТО запустить миссию «Арктический часовой»

Захарова назвала провокацией планы НАТО создать миссию «Арктический часовой»
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала планы НАТО запустить миссию «Арктический часовой» провокацией по насаждению своих порядков. Дипломат прокомментировала ситуацию в ходе брифинга с журналистами.

По ее словам, Москва обратила внимание на появившиеся в СМИ материалы о ведущихся в Североатлантическом альянсе обсуждениях создания миссии «Арктический часовой».

«Разговор на этот счет следует рассматривать как очередную провокацию западных стран, которые пытаются насадить свои порядки, сделать это уже и в этой части мира», — отметила Захарова.

Она обратила внимание, что в прошлом Арктика была мирным регионом. Однако из-за действий НАТО она стала зоной геополитической конкуренции, подчеркнула представитель МИД РФ.

Как сказала дипломат, присутствие НАТО — это очевидный фактор дестабилизации военно-политической обстановки в Арктике. Захарова предупредила, что попытки обострить ситуацию в регионе и создать угрозы безопасности полноправному члену Арктического сообщества в лице РФ будут иметь для западных государств самые серьезные последствия.

11 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Германия намерена выступить с предложением о создании миссии НАТО для мониторинга и обеспечения безопасности в Арктическом регионе. Основой для миссии «Арктический страж» или «Арктический часовой» может послужить другая миссия Североатлантического альянса — «Балтийский часовой», запущенная в январе 2025 года.

Ранее Путин назвал РФ безусловным лидером в Арктике.

