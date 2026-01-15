В МИД России оценили планы НАТО запустить миссию «Арктический часовой»

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала планы НАТО запустить миссию «Арктический часовой» провокацией по насаждению своих порядков. Дипломат прокомментировала ситуацию в ходе брифинга с журналистами.

По ее словам, Москва обратила внимание на появившиеся в СМИ материалы о ведущихся в Североатлантическом альянсе обсуждениях создания миссии «Арктический часовой».

«Разговор на этот счет следует рассматривать как очередную провокацию западных стран, которые пытаются насадить свои порядки, сделать это уже и в этой части мира», — отметила Захарова.

Она обратила внимание, что в прошлом Арктика была мирным регионом. Однако из-за действий НАТО она стала зоной геополитической конкуренции, подчеркнула представитель МИД РФ.

Как сказала дипломат, присутствие НАТО — это очевидный фактор дестабилизации военно-политической обстановки в Арктике. Захарова предупредила, что попытки обострить ситуацию в регионе и создать угрозы безопасности полноправному члену Арктического сообщества в лице РФ будут иметь для западных государств самые серьезные последствия.

11 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Германия намерена выступить с предложением о создании миссии НАТО для мониторинга и обеспечения безопасности в Арктическом регионе. Основой для миссии «Арктический страж» или «Арктический часовой» может послужить другая миссия Североатлантического альянса — «Балтийский часовой», запущенная в январе 2025 года.

Ранее Путин назвал РФ безусловным лидером в Арктике.