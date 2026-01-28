Размер шрифта
В Грузии предложили Молдавии испытать на себе военную мощь России

Депутат Шарманашвили: Молдавии стоит испытать на себе военную мощь России
Global Look Press

Первый зампред комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Тенгиз Шарманашвили прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду о «возвращении Тбилиси на российскую орбиту». По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», Кишиневу стоит на себе попробовать испытать военную мощь РФ.

«Если Санду не считает опасным войти в военное противостояние с Россией, то свободно может сделать это в собственной стране своей армией. <...> И потом мы посмотрим, чем это завершится», — сказал парламентарий.

Учитывая ситуацию на Украине, «допускать военные авантюры против России — это такой уровень объективности, который даже невозможно описать», добавил Шарманашвили.

Накануне Санду заявила, что с «сожалением наблюдает, как Россия вернула Грузию в свою орбиту», давая понять, «что неправильный выбор на выборах будет стоить мира». Молдавский лидер утверждает, что похожий сценарий якобы разворачивается вокруг Армении.

Ранее сообщалось, что экспорт грузинских яблок в Россию вырос в 2,3 раза.
 
