Военный эксперт обратил внимание на важную деталь в энергоперемирии

Обсуждая короткое энергетическое перемирие между Россией и Украиной, многие упускают важную деталь — Вооруженные силы РФ продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Это не перемирие. Мы продолжаем наступать по всем фронтам. О перемирии здесь говорить нет смысла», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что короткое энергоперемирие не поможет Украине восстановиться. По его словам, чтобы привести энергетику в порядок, Киеву понадобятся годы.

Москва согласилась на неделю воздержаться от ударов по Киеву, подтвердили в Кремле, не уточнив, однако, идет ли речь об энергетическом перемирии или о любых атаках на Украину.

С просьбой временно прекратить удары к президенту РФ Владимиру Путину обратился американский коллега Дональд Трамп. В Киеве при этом заявили, что прямой договоренности с Москвой у них нет, однако при посредничестве США создана «возможность» взаимно остановить атаки по энергетике. Кому выгодно это перемирие, к чему оно может привеcти и почему неделя — это слишком короткий срок для Украины, объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее Зеленский подтвердил отсутствие ночных ударов по энергетике Украины.