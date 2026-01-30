Размер шрифта
Военный эксперт объяснил, поможет ли Украине короткое энергоперемирие

Военэксперт Литовкин: короткое энергопереимрие не поможет Украине
Valentyn Ogirenko/Reuters

Короткое энергетическое перемирие не поможет Украине восстановиться. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Его слова цитирует Tsargrad.tv. На восстановление энергетики Киеву потребуются годы, считает эксперт.

«Потому что надо строить новые теплоэлектростанции, новые гидроэлектростанции, новые генерирующие компании, новые проводные компании, чтобы электричество передавать из одного места в другое. Но сейчас если в Киеве нет электричества и в домах замерзла в трубах вода, трубы разорвет ото льда, который там в трубах, то неделей это не закончится», — сказал Литовкин.

Значение короткой паузы нет смысла преувеличивать, подчеркнул он.

29 января стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных холодов и критической ситуации в стране, особенно в Киеве. Украинский лидер Владимир Зеленский уже поблагодарил главу Белого дома за помощь.

Кому выгодно это перемирие, к чему оно может привеcти и почему неделя — это слишком короткий срок для Киева, объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в Госдуме рассказали, в каком случае Россия возобновит удары по украинской инфраструктуре.
 
