Эксперт: США не смогут присвоить Иран, как «большую Венесуэлу»

США не смогут присвоить Иран, как «большую Венесуэлу». Тегеран устоит, даже если ликвидируют его лидеров. Такое мнение в своем материале для Tsargrad.tv высказал журналист-международник Сергей Латышев.

Если к власти в Иране придет прозападная элита, совместные проекты с Россией будут поставлены на паузу, возможна конкуренция на энергетических рынках, но добрососедство, скорее всего, сохранится, поскольку «нечего делить», рассуждает обозреватель.

«Как все повернется, пока не знает никто, но что можно уже сейчас сказать наверняка: Иран скорее развалится при помощи извне на несколько частей, чем в Тегеране появится откровенно сервильный США режим, который даст американцам и их союзникам ограбить под чистую свою страну», — пишет Латышев.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны Штатов Пит Хегсет отмечал, что страна полностью уничтожила ядерную программу Исламской Республики с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицали ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривал военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Спустя две недели Трамп заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

Ранее американский лидер рассказал о контактах с руководством Ирана.