Политолог: Брюсселю не нужно вступление Украины в ЕС

Политолог Скачко: Брюссель не собирается принимать Украину в ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц отказывает Украине в быстром приеме в Европейский союз (ЕС), поскольку Киев действительно не в состоянии выполнить все условия для вступления в объединение ни за год, ни за два. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«Но Брюсселю и не нужно вступление Украины в ЕС ни в какой перспективе. Киев для Европы — расходный материал в рамках нынешней попытки ослабления России. Уверен, в реальности вопрос украинского членства в Евросоюзе среди еврочиновников высокого уровня даже не рассматривается», — сказал эксперт.

Он добавил, что боевые действия «до последнего украинца» никто в Брюсселе не отменял. Когда Украина перестанет быть нужной Европе, ее просто оставят один на один со своими проблемами.

Накануне Мерц заявил, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению в ЕС. При этом он считает, что можно постепенно сближать Украину с Евросоюзом, что «всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально».

Однако, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что его страна планирует вступить в ЕС в 2027 году. Он надеется, что западные партнеры поддержат намерения Киева.

Ранее в Германии призвали к прямым переговорам c Россией.
 
