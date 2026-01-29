Размер шрифта
В Иране «держат палец на спусковом крючке» после слова Трампа

Арагчи: ВС Ирана после угроз Трампа готовы решительно отреагировать
Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи высказался о размещении американских военных кораблей в Персидском заливе. Его слова приводит газета Metro.

«Вооруженные силы Ирана готовы нажать на спусковой крючок, чтобы незамедлительно и решительно отреагировать на любую агрессию», — сказал глава МИД республики.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривал военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.
 
