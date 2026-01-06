«Сдох нацик»: Леонид Волков может лишиться ВНЖ в Литве из-за слов о главе РДК

Департамент миграции Литвы рассмотрит возможность лишения экс-главы ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает литовский телерадиовещатель LRT.

Ведомство связалось со Службой государственной безопасности Литвы и попросило оценить недавние заявления в адрес главы «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Дениса Капустина, сделанные после того, как появилась информация о его предполагаемой ликвидации.

«Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским «корпусом» решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога (экс-главы ГУР Кирилла. — Прим. «Газеты.Ru») Буданова», — написал Волков в личном сообщении бывшей коллеге, которая затем обнародовала переписку.

Литовский закон позволяет отозвать ВНЖ, если имеющий его человек представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или здоровью.

27 декабря сообщалось, что Денис Капустин был ликвидирован при ударе БПЛА в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении, говорится в заявлении этого формирования. Однако Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины позже заявило, что глава РДК жив, а его устранение было инсценировкой.

Ранее сторонника Навального отстранили от руководства ФБК за кражу средств.