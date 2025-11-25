Трамп заявил, что хочет похудеть

Трамп: я бы хотел похудеть на пару килограммов, но не на День благодарения

Президент США Дональд Трамп признался, что хочет сбросить вес. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы хотел похудеть на пару килограммов. Но не на День благодарения точно. У меня будет индейка», — сказал Трамп в Белом доме.

Президенты США ежегодно проходят медосмотр. Согласно данным такого обследования, Трамп весит 107 килограммов, а его рост составляет 190 сантиметров. При этом Трамп никогда не скрывал свою симпатию к бургерам, картошке фри и газировке.

День благодарения будет отмечаться в США 27 ноября.

На днях американцы в ходе голосования выбрали двух индеек, которых Трамп помилует на День благодарения. Выбор пал на индеек с именами Гоббл и Уоддл (Gobble и Waddle). Птицы выросли в городе Нахунта, Северная Каролина. Когда индеек привезли в Вашингтон, их «ждал роскошный отдых» в отеле Willard InterContinental. После церемонии помилования птицы будут жить на попечении подготовительного факультета птицеводства университета штата Северная Каролина.

В 2021 году пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер рассказал, как политику удалось похудеть на 11 кг после президентского срока. По словам Миллера, избавиться от лишнего веса республиканцу помогли «немного гольфа и много выступлений». Он добавил, что постройневшая фигура Трампа, вероятно, связана с «отсутствием круглосуточного доступа к кухне Белого дома».

