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Шойгу заявил, что встреча по безопасности в Москве развеяла миф об изоляции РФ

Шойгу: международный форум по безопасности в Москве развеял миф об изоляции РФ
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Алексей Никольский/РИА Новости

Прошедшая в Москве международная встреча по безопасности развеяла миф об изоляции России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, он отметил, что об этой теме уже даже не хочется говорить. По словам Шойгу, это настолько «заезженная пластинка, что слушать ее не очень приятно».

25 мая глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал к санкциям и изоляции РФ после удара по Украине. Он заявил, что уступки не ведут к миру, а дают «разрешение на продолжение агрессии».

16 мая председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил о провале кампании западных стран по изоляции России. Он назвал прошедшие мероприятия, связанные с 80-летием Победы, яркой иллюстрацией того, что на этих попытках поставлен жирный крест.

Ранее сенатор Пушков объяснил роль России в установлении нового миропорядка.

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