Эксперт назвал «обычной кадровой перестановкой» скандал вокруг китайского генерала

Политолог Маслов: версия с утечкой данных о ядерном оружии КНР не подтверждена
Эксперт по Китаю, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал публикации западных СМИ о том, что китайский генерал-полковник Чжан Юся замешан в передаче секретных данных США. Эксперт выразил уверенность, что речь в данном случае идет не о предательстве, а о плановой кадровой перестройке.

«Мы не видим никаких подтверждений этой версии. На мой взгляд, это просто упрощение того, что сейчас происходит», — сказал Маслов.

Все дело не в теориях заговора, а в логике управления. Председатель КНР Си Цзиньпин еще несколько лет назад начал серьезную военную реформу, связанную именно с кадровым составом, добавил политолог.

25 января The Wall Street Journal сообщил, что Чжан Юся обвиняют в передаче США данных о ядерной программе Китая.

Помимо утечки информации, высокопоставленного военного подозревают в получении взяток и продвижении офицера на должность министра обороны, пишут журналисты. До задержания он был зампредом Центрального военного совета (ЦВС) Китая и считался ближайшим соратником Си Цзиньпина. Чжан Юся также входил в Политбюро ЦК китайской компартии.

Ранее Трампа заподозрили в попытке устроить переворот в Китае.
 
