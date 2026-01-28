Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

«Похоже на отклонение»: раскрыты причины тревоги за психику Трампа

Врач Конфисахор: состояние Трампа вызвало тревогу из-за нетипичного поведения
Kevin Lamarque/Reuters

Поведение президента США Дональда Трампа вызвало тревогу из-за того, что он не обладает воспитанием «классического» лидера, из-за чего некоторые его поступки и слова могут удивлять политиков. На самом деле это могут быть проявления его психотипа – то, что выглядит как отклонение, зачастую таковым не является, заявил НСН доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ им.Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор.

Так он прокомментировал сообщение о том, что в Европе выражают тревогу психологическим состоянием Трампа. По словам специалиста, в психологии вообще очень размыта граница между патологией и нормой, но по внешним признакам наличие проблем у человека не выявить.

«Некоторые особенности личности могут выглядеть необычно и странно в одном обществе, а в другом могут быть нормой. Поэтому не всегда то, что мы считаем отклонениями, является таковым», — пояснил врач.

При этом он согласился, что иногда реакции и поступки американского президента в парадигму здравого смысла не укладываются и не соответствуют нормам международных отношений. Но, по мнению Конфисахора, причиной этому могут служить особенности психотипа политика, которая отличается от классической и выбивается за рамки. На этом фоне и появляются такие оценки и сообщения, заключил врач.

Напомним, до этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил беспокойство в связи с психологическим состоянием президента Трампа. Он после личной встречи в резиденции Мар-а-Лаго 17 января охарактеризовал поведение американского лидера словами «опасный» и «не в своем уме». Отмечается, что позднее в Брюсселе словацкий премьер поделился своей тревогой с европейскими лидерами на саммите. Там политики обсуждали ситуацию после заявлений Трампа о возможном захвате Гренландии.

Ранее племянница Трампа заявила, что у него может быть болезнь Альцгеймера.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!