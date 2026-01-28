«Похоже на отклонение»: раскрыты причины тревоги за психику Трампа

Поведение президента США Дональда Трампа вызвало тревогу из-за того, что он не обладает воспитанием «классического» лидера, из-за чего некоторые его поступки и слова могут удивлять политиков. На самом деле это могут быть проявления его психотипа – то, что выглядит как отклонение, зачастую таковым не является, заявил НСН доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ им.Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор.

Так он прокомментировал сообщение о том, что в Европе выражают тревогу психологическим состоянием Трампа. По словам специалиста, в психологии вообще очень размыта граница между патологией и нормой, но по внешним признакам наличие проблем у человека не выявить.

«Некоторые особенности личности могут выглядеть необычно и странно в одном обществе, а в другом могут быть нормой. Поэтому не всегда то, что мы считаем отклонениями, является таковым», — пояснил врач.

При этом он согласился, что иногда реакции и поступки американского президента в парадигму здравого смысла не укладываются и не соответствуют нормам международных отношений. Но, по мнению Конфисахора, причиной этому могут служить особенности психотипа политика, которая отличается от классической и выбивается за рамки. На этом фоне и появляются такие оценки и сообщения, заключил врач.

Напомним, до этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил беспокойство в связи с психологическим состоянием президента Трампа. Он после личной встречи в резиденции Мар-а-Лаго 17 января охарактеризовал поведение американского лидера словами «опасный» и «не в своем уме». Отмечается, что позднее в Брюсселе словацкий премьер поделился своей тревогой с европейскими лидерами на саммите. Там политики обсуждали ситуацию после заявлений Трампа о возможном захвате Гренландии.

Ранее племянница Трампа заявила, что у него может быть болезнь Альцгеймера.