«Отрадно читать»: Медведев рассказал о жалобах россиян, живущих в Европе

Медведев: россияне жалуются, что в Европе невозможно жить
Екатерина Штукина/РИА Новости

Россияне жалуются, что в европейских странах «невозможно жить» из-за очередей и всяких платежей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве, его слова передает ТАСС.

Политик рассказал, что достаточно часто видит в соцсетях негативные рассказы россиян о жизни в развитых европейских странах. Он признался, что ему «отрадно читать» про это.

«На стояние в очередях за получением справок, за всякими разными государственными повинностями, уплатой тех или иных сборов, вообще просто на решение каких-то насущных домашних человеческих задач <...> уходит огромное количество времен», — сказал Медведев, цитируя жалобы россиян.

По его словам, в России госуслуги во всех отношениях «гораздо круче», чем за рубежом. Он обратил внимание, что РФ — современное открытое государство, которое взаимодействует с гражданами по любому вопросу.

До этого адвокат Дмитрий Григориади допустил, что в 2026 году в Россию начнут массово возвращаться релоканты. Он связал это с новыми правилами налогообложения в РФ и ужесточения контроля, которые делают сохранение удаленной работы из-за рубежа на прежних условиях финансово невыгодным и административно сложным. При этом такой сценарий несет в себе определенные риски, связанные с социальной адаптацией вернувшихся и тем фактом, что их возвращение во многом является вынужденной мерой, а не результатом улучшения делового климата, добавил эксперт.

Ранее в Госдуме захотели ввести ограничения для уехавших из страны россиян.
 
