В Гондурасе чуть не подорвали оппозиционного политика

В Гондурасе оппозиционного депутата пытались подорвать во время интервью 
В Гондурасе совершено покушение на оппозиционного депутата парламента Глэдис Аврору Лопез. Во время общения с журналистами в ее затылок прилетело взрывное устройство, сообщает издание Times Now News.

Момент атаки на парламентария был снят на видео. На ролике можно увидеть, как взрывчатка прилетает в голову Лопез и взрывается. От сильного удара политика отбросило в сторону. В результате Лопез получила повреждения плеча, шеи и уха. Ей оказали первую помощь на месте происшествия.

Позже президент Конгресса Луис Редондо осудил атаку на Лопез и объявил о начале расследования.

До этого телеканал CNN сообщил, что неизвестные разбили окна в доме вице-президента США Джей Ди Вэнса. Инцидент произошел в ночь на 5 января возле дома политика в штате Огайо. На момент происшествия вице-президента и его семьи в резиденции не было.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого и заключили его под стражу. Источник в правоохранительных органах уточнил, что задержанный не хотел проникать в дом Вэнса.

Ранее у Белого дома произошла стрельба.
 
