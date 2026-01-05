Европейский союз в антироссийских подходах может дойти до края пропасти, заявил премьер Словакии Роберт Фицо во время обращения, которое он опубликовал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С одобренным военным кредитом сегодня это уже €280 млрд, которые ЕС дал на поддержку Украины в войне с Россией, санкционные пакеты, заморозка российских активов, и я уже не знаю, что во имя ненависти по отношению к России родилось в головах брюссельских чиновников», — подчеркнул премьер Словакии.

В то же время Фицо уточнил, что чиновники в Брюсселе «не упали с Луны», а представляют конкретные западные страны.

До этого Фицо заявил, что удар США по Венесуэле служит подтверждением распада мирового порядка, установленного после Второй мировой войны. Премьер-министр Словакии отметил, что в настоящее время международное право игнорируется, а военная сила государств применяется без мандата Совета безопасности ООН. В связи с этим он решительно осудил действия, ведущие к разрушению мирового порядка, а также выразил заинтересованность в реакции Европейского Союза на действия Соединенных Штатов.

Ранее в Совфеде призвали «европейских вассалов» США приготовиться.