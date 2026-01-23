Размер шрифта
В России заявили о шантаже Евросоюза в отношении Молдавии

Политаналитик Кисеев: Санду хочет напугать ЕС «румынской бомбой»
Panoramic/Global Look Press

Новость о выходе Молдавии из СНГ и возможном объединении с Румынией является спланированной политтехнологической акцией. Об этом заявил в интервью РИА Новости политический аналитик Дмитрий Кисеев.

По его мнению, молдавские власти хотят показать Евросоюзу, если он будет задерживать финансирование республики и ее евроинтеграцию, то Кишинев начнет думать о присоединении к Румынии.

Кисеев напомнил, что в 2025 году Международный валютный фонд отказался выделять очередной кредит Молдавии, а Евросоюз после президентских и парламентских выборов как будто забыл о стране. Но президент Майя Санду рассчитывает получить деньги от ЕС или МВФ, чтобы «страна могла свести концы с концами», отметил аналитик.

19 января министерство иностранных дел Молдавии запустило процедуры, необходимые для полного выхода республики из состава СНГ.

По словам главы ведомства Михая Попшоя, молдавский МИД сейчас занят разработкой денонсации учредительного соглашения СНГ, приложений к нему и устава содружества. Процессы в правительстве будут завершены к середине февраля, после чего решение примет парламент.

Ранее в МИД РФ заявили, что решение Молдавии о денонсации договоров СНГ является суверенным правом.

