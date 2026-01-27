Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Врач назвала лучший напиток в морозную погоду

Врач Мойсенко: какао является лучшим напитком в холодную погоду
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Чашка натурального какао без добавления сахара является лучшим напитком в холодную погоду. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Римма Мойсенко.

«Там огромное количество магния, который обслуживает больше двухсот химических реакций в нашем организме. Это про наше спокойствие, умиротворение, быстрое решение задач», — сказала специалист.

Какао, по ее словам, является настоящим «зимним эликсиром», который согревает, успокаивает нервную систему и дает мозгу магний для бодрости и ясного мышления.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого предупреждала, что в зимний период не стоит пить напитки с кофеином и ментолом, поскольку они будут способствовать еще большему охлаждению организма.

Она также призвала отказаться от алкоголя, который приводит к расширению периферических сосудов и притоку крови к коже.

Ранее россиянам посоветовали лучшие специи для поддержки иммунитета зимой.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!