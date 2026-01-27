Врач назвала лучший напиток в морозную погоду

Чашка натурального какао без добавления сахара является лучшим напитком в холодную погоду. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Римма Мойсенко.

«Там огромное количество магния, который обслуживает больше двухсот химических реакций в нашем организме. Это про наше спокойствие, умиротворение, быстрое решение задач», — сказала специалист.

Какао, по ее словам, является настоящим «зимним эликсиром», который согревает, успокаивает нервную систему и дает мозгу магний для бодрости и ясного мышления.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого предупреждала, что в зимний период не стоит пить напитки с кофеином и ментолом, поскольку они будут способствовать еще большему охлаждению организма.

Она также призвала отказаться от алкоголя, который приводит к расширению периферических сосудов и притоку крови к коже.

Ранее россиянам посоветовали лучшие специи для поддержки иммунитета зимой.