Врач рассказала, какие напитки опасно пить зимой

В зимний период не стоит пить напитки с кофеином и ментолом, поскольку они будут способствовать еще большему охлаждению организма. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она также призвала отказаться от алкоголя, который приводит к расширению периферических сосудов и притоку крови к коже. Это приводит к возникновению ощущения тепла, которое сменяется охлаждением внутренних органов. Такие напитки также снижают критичность оценки состояния, что на фоне переохлаждения может привести к обморожению.

«Также на холоде лучше не употреблять напитки, содержащие большое количество кофеина (крепкий кофе, энергетики). Они дают мочегонный эффект, что ведет к потере жидкости и сгущению крови, в результате может ухудшиться кровообращение и теплообмен», — добавила Залетова.

Врач также посоветовала не пить сладкие газированные напитки и в целом напитки с высоким содержанием сахара, поскольку они вызывают резкий скачок глюкозы в крови, за которым может последовать быстрый спад энергии.

Американский невролог Остин Перлмуттер до этого заявил, что регулярное употребление напитков с добавленным сахаром может повышать риск развития болезни Альцгеймера, и рекомендовал по возможности исключить их из рациона. По словам врача, сладкие напитки не обладают высокой питательной ценностью, но при этом могут негативно влиять на здоровье мозга.

Ранее был назван напиток, который помогает встретить старость в здравом уме.