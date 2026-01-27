Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Врач рассказала, какие напитки опасно пить зимой

Врач Залетова: напитки с ментолом и сладкую газировку опасно пить зимой
Shutterstock/1take1shot

В зимний период не стоит пить напитки с кофеином и ментолом, поскольку они будут способствовать еще большему охлаждению организма. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она также призвала отказаться от алкоголя, который приводит к расширению периферических сосудов и притоку крови к коже. Это приводит к возникновению ощущения тепла, которое сменяется охлаждением внутренних органов. Такие напитки также снижают критичность оценки состояния, что на фоне переохлаждения может привести к обморожению.

«Также на холоде лучше не употреблять напитки, содержащие большое количество кофеина (крепкий кофе, энергетики). Они дают мочегонный эффект, что ведет к потере жидкости и сгущению крови, в результате может ухудшиться кровообращение и теплообмен», — добавила Залетова.

Врач также посоветовала не пить сладкие газированные напитки и в целом напитки с высоким содержанием сахара, поскольку они вызывают резкий скачок глюкозы в крови, за которым может последовать быстрый спад энергии.

Американский невролог Остин Перлмуттер до этого заявил, что регулярное употребление напитков с добавленным сахаром может повышать риск развития болезни Альцгеймера, и рекомендовал по возможности исключить их из рациона. По словам врача, сладкие напитки не обладают высокой питательной ценностью, но при этом могут негативно влиять на здоровье мозга.

Ранее был назван напиток, который помогает встретить старость в здравом уме.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!