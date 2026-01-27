Размер шрифта
Эксперт объяснил, зачем Индии торговое соглашение с Евросоюзом

Политолог Куприянов: США подтолкнули Индию на торговое соглашение с ЕС
Adnan Abidi/Reuters

США подтолкнули Индию к торговому соглашению с Европейским союзом (ЕС). Тарифная политика американского лидера Дональда Трампа показала, что Нью-Дели не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

«Так, они, во-первых, продолжили улучшать сотрудничество с Россией, во-вторых, перешли к нормализации отношений с Китаем, и в-третьих, интенсифицировали контакты с Европой», — отметил эксперт.

Дели, по его словам, может рассматривать Европу как «одного из потенциально наиболее перспективных партнеров». Однако, учитывая то, что Индия максимально защищает свой рынок от инвестиций, сделка с ЕС может нести для страны как выгоду, так и риски, добавил Куприянов.

27 января премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна официально завершила переговоры с Евросоюзом о заключении крупнейшего в своей истории торгового соглашения. По его словам, индийские фермеры получат широкий доступ на европейский рынок, что позволит расширить инвестиции и создаст новые условия для поездок студентов, рабочих и профессионалов в ЕС.

Глава Европейского совета Антониу Кошта, в свою очередь, сообщил, что соглашение позволит создать общий рынок для почти двух миллиардов человек.

Ранее стало известно, что Россия втрое увеличила импорт мяса из Индии.
 
