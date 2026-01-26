Размер шрифта
«Использовать США»: в России рассказали, как Украина может вступить в Евросоюз

Аналитик Безпалько: Киев может использовать США, чтобы обеспечить себе путь в ЕС
Украина может прибегнуть к помощи Соединенных Штатов, чтобы противостоять позиции ряда стран ЕС по вступлению Киева в блок и в конечном счете стать членом Евросоюза. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«К 1 января 2027 года могут попытаться оказать давление на эти государства с тем, чтобы они изменили свою позицию. Есть только такой выход, а использовать они будут для этого, соответственно, США. Украина, в смысле будет использовать», — считает эксперт.

Как напомнил Безпалько, Чехия, Польша, Венгрия и Словакия выступают против присоединения Украины к Евросоюзу. Не исключено в этой связи, что Киев будет использовать ряд методов, чтобы достичь цели вступить в ЕС, отметил аналитик.

Безпалько заявил, что Украина может попросить США использовать методы экономического принуждения в отношении Чехии, Польши, Словакии и Венгрии, чтобы они позволили Киеву вступить в ЕС.

«Эти страны получают что-то для себя и снимают возражения против членства Украины в ЕС», — подытожил собеседник.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что один из пунктов мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может включать вступление республики в ЕС с 1 января 2027 года. Однако, по его словам, против подобной инициативы выступят Чехия, Польша, Венгрия и Словакия. В связи с этим процедура присоединения к ЕС изменится, отметил глава государства.

Ранее страна ЕС выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС.
 
