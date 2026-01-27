Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал договор о свободной торговле, заключенный между Индией и Европейским союзом (ЕС). По мнению эксперта, Брюссель по-прежнему хочет добиться выхода Нью-Дели из орбиты Москвы.

«Евросоюз понимает, что в многополярном мире ему грозит одиночество. Поэтому Брюссель ищет возможности срочно подписать новые торговые договоры и создать свободные экономические зоны с ведущими государствами Глобального Юга, в первую очередь — с Индией и Бразилией. Европе нужны ресурсы, которыми располагают страны БРИКС», — пояснил Рар.

Что касается России, ЕС не удалось изолировать ее посредством угроз и санкций, поэтому европейские лидеры решили действовать с помощью пряника, заманивая Глобальный Юг в свои объятия, добавил эксперт.

27 января премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна официально завершила переговоры с Евросоюзом о заключении крупнейшего в своей истории торгового соглашения. По его словам, индийские фермеры получат широкий доступ на европейский рынок, что позволит расширить инвестиции и создаст новые условия для поездок студентов, рабочих и профессионалов в ЕС.

Глава Европейского совета Антониу Кошта, в свою очередь, сообщил, что соглашение позволит создать общий рынок для почти двух миллиардов человек.

