Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

Политолог предрек распад ЕС в случае продолжения нынешней политики США

Политолог Шафир: Европа ошиблась, сделав ставку на США
Andy.LIU/Shutterstock/FOTODOM

В случае, если США продолжат нынешнюю политику в отношении Европейского союза (ЕС), объединению придет конец. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог-международник Тимур Шафир.

Как считает эксперт, единственной точкой соприкосновения внутри ЕС является позиция по конфликту на Украине. В остальном союз расколот.

«Европейский союз с 2022 года делал все ставки на победу над Россией на украинском фронте. Этого не произошло. Более того, в Штатах произошли серьезные изменения. Это самая большая проблема западноевропейских институций, этих бюрократов, которых взращивали на протяжении десятилетий на концепции мультикультурности. Что они могут сделать? Они не могут сделать ничего», — сказал Шафир.

Он также напомнил, что в Восточной Европе растет число евроскептиков: к Венгрии и Словакии вскоре могут присоединиться Чехия и Польша.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте признал неспособность Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией без помощи США. Также, по его словам, европейские государства не могут защитить себя без американского ядерного зонтика. В то же время Рютте защитил притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии призвали искать новых союзников на фоне ухудшения отношений с США.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!