Политолог предрек распад ЕС в случае продолжения нынешней политики США

В случае, если США продолжат нынешнюю политику в отношении Европейского союза (ЕС), объединению придет конец. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог-международник Тимур Шафир.

Как считает эксперт, единственной точкой соприкосновения внутри ЕС является позиция по конфликту на Украине. В остальном союз расколот.

«Европейский союз с 2022 года делал все ставки на победу над Россией на украинском фронте. Этого не произошло. Более того, в Штатах произошли серьезные изменения. Это самая большая проблема западноевропейских институций, этих бюрократов, которых взращивали на протяжении десятилетий на концепции мультикультурности. Что они могут сделать? Они не могут сделать ничего», — сказал Шафир.

Он также напомнил, что в Восточной Европе растет число евроскептиков: к Венгрии и Словакии вскоре могут присоединиться Чехия и Польша.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте признал неспособность Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией без помощи США. Также, по его словам, европейские государства не могут защитить себя без американского ядерного зонтика. В то же время Рютте защитил притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии призвали искать новых союзников на фоне ухудшения отношений с США.