Политолог назвал инфовойной скандал с китайским генералом, обвиняемым в сливе данных

Политолог-китаист Василий Кашин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что китайский генерал-полковник Чжан Юся замешан в передаче секретных данных США. По мнению эксперта, подобные публикации — не более, чем элемент информационной войны.

«То есть он действительно осуществлял в числе прочих обязанностей и международные связи, и встречался с высокопоставленными американскими представителями, но представить себе, чтобы человек такого масштаба занимался передачей каких-либо данных, совершенно невозможно», — сказал Кашин.

По его словам, все произошедшее укладывается в классическую для Китая логику внутренней аппаратной борьбы.

25 января The Wall Street Journal сообщил, что Чжан Юся обвиняют в передаче США данных о ядерной программе Китая.

Помимо утечки информации, высокопоставленного военного подозревают в получении взяток и продвижении офицера на должность министра обороны, пишут журналисты. До задержания он был зампредом Центрального военного совета (ЦВС) Китая и считался ближайшим соратником Си Цзиньпина. Чжан Юся также входил в Политбюро ЦК китайской компартии.

Ранее в США обеспокоились действиями Китая в Азии.