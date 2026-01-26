Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Умер один из основателей отряда «Центроспас» МЧС

Ушел из жизни один из создателей отряда «Центроспас» МЧС Легошин
Федор Савинцев/ТАСС

Один из создателей отряда «Центроспас» МЧС Андрей Легошин умер на 64-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.

«Андрей Легошин скончался 26 января у себя дома», — сказал собеседник.

Причина смерти пока не известна.

Легошин родился 18 марта 1962 года в Московской области. В 1992 году вместе со своим братом-близнецом Владимиром основали отряд «Центроспас» МЧС в том момент, когда спасательная служба России только формировалась. С 1996 года он возглавлял данное подразделение до 2003 года, после чего перешел на службу в центральный аппарат МЧС.

Отмечается, что .Легошин был универсальным спасателем, освоив многие специальности. Он мог проводить спасательных работ на авиационной технике, быть пожарным-спасателем, газоспасателем, парамедиком и парашютистом. На счету Андрея сотни спасенных жизней в самых страшных катастрофах, как в России так и за рубежом. За свою жизнь Легошин был награжден двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ведомственными наградами МЧС России.

Ранее умер последний министр оборонной промышленности Советского Союза.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!