Умер один из основателей отряда «Центроспас» МЧС

Один из создателей отряда «Центроспас» МЧС Андрей Легошин умер на 64-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.

«Андрей Легошин скончался 26 января у себя дома», — сказал собеседник.

Причина смерти пока не известна.

Легошин родился 18 марта 1962 года в Московской области. В 1992 году вместе со своим братом-близнецом Владимиром основали отряд «Центроспас» МЧС в том момент, когда спасательная служба России только формировалась. С 1996 года он возглавлял данное подразделение до 2003 года, после чего перешел на службу в центральный аппарат МЧС.

Отмечается, что .Легошин был универсальным спасателем, освоив многие специальности. Он мог проводить спасательных работ на авиационной технике, быть пожарным-спасателем, газоспасателем, парамедиком и парашютистом. На счету Андрея сотни спасенных жизней в самых страшных катастрофах, как в России так и за рубежом. За свою жизнь Легошин был награжден двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ведомственными наградами МЧС России.

