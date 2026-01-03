Зеленскому отказали в выступлении на мемориале Холокоста

Председатель правления мемориального комплекса «Яд Вашем» Дани Даян заявил, что ответил отказом на предложение о выступлении президента Украины Владимира Зеленского в центре. Об этом Даян сказал в интервью германской газете Osnabrücker Zeitung.

По его словам, Зеленский хотел произнести речь перед 300 людьми, и это должно было транслироваться по всему миру.

Председатель правления отметил, что сразу понял, куда Зеленский «метил».

«Не каждое военное преступление является геноцидом, и не любой геноцид является Холокостом», — сказал собеседник издания.

При этом Даян напомнил, что «на Украине во время Холокоста были не только жертвы, среди них были и соучастники, а в некоторых случаях и главные преступники, поэтому было правильно отказать Зеленскому.

«Яд Вашем» — мемориальный комплекс и музей истории Холокоста в Иерусалиме. Он создан в 1953 году с целью увековечения памяти о шести миллионах евреев, уничтоженных до и во время Второй мировой войны, и сохранения памяти о тех, кто боролся с нацизмом и спасал еврейский народ.

Ранее в МИД России возмутились участием Зеленского в церемонии в Освенциме.