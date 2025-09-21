MI5 обучит британских парламентариев защите от российских и китайских шпионов

The Sunday Times: MI5 подготовит рекомендации для депутатов по защите от шпионажа

Британская контрразведка MI5 планирует выпустить руководство для парламентариев с советами по противодействию иностранному вмешательству. Об этом пишет газета The Sunday Times.

Документ, подготовленный Национальным управлением по защите и безопасности (подразделение MI5), адресован лицам, которых относят к категории «высокого риска». В нем парламентариев предупредят об угрозах со стороны «враждебных государств» и предложат меры предосторожности. Среди них — рекомендации по найму помощников, поведению в соцсетях и поездкам за границу, включая запрет оставлять телефоны и ноутбуки без присмотра в гостиницах.

Депутатам также предложат пользоваться услугами Национального центра кибербезопасности, который должен выявлять «вредоносную активность» на их устройствах. Хотя руководство будет носить общий характер, источники издания отмечают, что основными источниками угроз в Лондоне считают Китай и Россию.

Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран, называя их абсурдными.

18 сентября в Великобритании задержали трех человек по подозрению в оказании помощи российским разведслужбам. По данным Скотленд-Ярда, 41-летний мужчина и 35-летняя женщина были задержаны по месту жительства в Грэйсе, в графстве Эссекс. Еще один мужчина в возрасте 46 лет был задержан по другому адресу также в том же городе.

Ранее в Британии шестерых граждан Болгарии осудили за шпионаж в пользу России.