Белоусов заявил, что РФ и КНР смотрят в одном направлении на ситуацию в мире

Министерства обороны России и Китая единогласны в оценках происходящих в мире процессов, у стран есть общее понимание того, какие меры необходимо принимать в складывающейся ситуации. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, передает РИА Новости.

Российский министр отметил, что благодаря усилиям председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина у Пекина и Москвы выстроилось стратегическое партнерство.

Задачи военных ведомств — это партнерство укреплять и развивать, отметил Белоусов. Глава Минобороны РФ выразил мнение, что в настоящее время необходимо провести плодотворную работу и принять значимые, весовые решения.

Белоусов также напомнил, что в 2024 году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, а в следующем — 80-летие совместной победы над фашистской Германией в годы Второй мировой войны.

Ранее в Пекине заявили, что Россия и Китай смогут стать друзьями в военной сфере.