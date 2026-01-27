Размер шрифта
Политолог не удивился скандалу с китайским генералом, обвиняемым в утечке данных

Политолог Котков: политические чистки в КНР являются обыденностью
Дмитрий Харичков/РИА Новости

Китаевед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал скандал вокруг китайского генерал-полковника Чжан Юся, связанный с передачей данных США. Эксперт отметил, что чистки в высших эшелонах власти в КНР — не редкость.

«Если забежать несколько назад, то такие процессы имели место и при Мао, опала премьера Лю Шаоци в 60-е годы, когда была Культурная революция. Такое было и после Мао, арест так называемой банды четырех, то есть арест тех, кто был противником линии Дэн Сяопина. То есть периодически такие процессы в Компартии Китая имеют место», — сказал Котков.

В случае с генералом Чжан Юся, чтобы объективно взглянуть на ситуацию, необходимо обладать доступом к китайским политическим кругам, а не опираться исключительно на доступные факты. Вероятно, этот скандал — обычное соперничество внутри правящей верхушки, добавил политолог.

Как сообщает The Wall Street Journal, Чжан Юся обвиняют в передаче США данных о ядерной программе Китая.

Помимо утечки информации, высокопоставленного военного подозревают в получении взяток и продвижении офицера на должность министра обороны, пишут журналисты. До задержания он был зампредом Центрального военного совета (ЦВС) Китая и считался ближайшим соратником Си Цзиньпина. Чжан Юся также входил в Политбюро ЦК китайской компартии.

Ранее в Китае заявили о необходимости углубления отношений с армией РФ.
 
