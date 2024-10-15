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В Китае заявили о необходимости углубления отношений с армией РФ

Зампред ЦВС КНР Чжан Юся: Пекину и Москве надо углублять отношения между армиями

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Китаю и России нужно углублять сотрудничество между армиями стран. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, передает РИА Новости.

«Сегодня мы познакомились. Надеюсь, что мы сможем установить с вами хорошие рабочие отношения и дружбу, чтобы продвигать дальнейшее развитие отношений между нашими вооруженными силами», — сказал зампред.

Чжан Юся отметил, что визит Белоусова стал первой его поездкой в Китай в должности министра обороны. В связи с этим, китайская сторона уделяет особое внимание организации запланированных мероприятий.

Белоусов прибыл в Пекин накануне. В Китае главу оборонного ведомства встретила рота почетного караула под звуки оркестра. В ходе церемонии российского коллегу поприветствовал министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь, после чего состоялся торжественный марш и Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Ранее в КНР заявили, что Россия и Китай смогут стать друзьями в военной сфере.

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