Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

Делягин: Украина стала полем битвы между США и Великобританией

Депутат ГД Делягин: Великобритания является главным противником США
Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

Нынешние элиты в США, в том числе администрация Дональда Трампа, опираются на производственный и цифровой капиталы, поэтому Китай для них — всего лишь соперник, а Великобритания — враг номер один. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин.

Он пояснил, что Китай и США живут стабильностью — она им необходима, чтобы жить и развиваться в условиях конкуренции друг с другом. Однако Англии нужен хаос, потому Украина стала полем битвы Вашингтона и Лондона.

«Деньги, воруемые на Украине после организованного Западом фашистского переворота 2014 года, выводятся в контролируемую Сити часть финансовой системы Запада. Отстранение Трампа от активной поддержки бандеровцев было вызвано в том числе осознанием того, что воруемые теми деньги (в том числе американские) выводятся под контроль не США, а их злейшего врага — Англии», — отметил Делягин.

Активность Трампа в отношении Украины вызвана, в том числе, стремлением вытащить ее из британского контроля, добавил парламентарий.

Бывший нардеп Спиридон Килинкаров до этого говорил, что украинский лидер Владимир Зеленский не примет серьезных решений в трехстороннем переговорном процессе с Россией и США без консультаций с Британией.

По его словам, глава государства не самостоятелен в принятии решений и «просто тянет время». Ему необходима как минимум позиция Лондона, «потому что он на сегодняшний день фактически полностью зависим от британцев».

Ранее в Британии назвали «единственное» решение территориального вопроса на Украине.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!