Нынешние элиты в США, в том числе администрация Дональда Трампа, опираются на производственный и цифровой капиталы, поэтому Китай для них — всего лишь соперник, а Великобритания — враг номер один. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин.

Он пояснил, что Китай и США живут стабильностью — она им необходима, чтобы жить и развиваться в условиях конкуренции друг с другом. Однако Англии нужен хаос, потому Украина стала полем битвы Вашингтона и Лондона.

«Деньги, воруемые на Украине после организованного Западом фашистского переворота 2014 года, выводятся в контролируемую Сити часть финансовой системы Запада. Отстранение Трампа от активной поддержки бандеровцев было вызвано в том числе осознанием того, что воруемые теми деньги (в том числе американские) выводятся под контроль не США, а их злейшего врага — Англии», — отметил Делягин.

Активность Трампа в отношении Украины вызвана, в том числе, стремлением вытащить ее из британского контроля, добавил парламентарий.

Бывший нардеп Спиридон Килинкаров до этого говорил, что украинский лидер Владимир Зеленский не примет серьезных решений в трехстороннем переговорном процессе с Россией и США без консультаций с Британией.

По его словам, глава государства не самостоятелен в принятии решений и «просто тянет время». Ему необходима как минимум позиция Лондона, «потому что он на сегодняшний день фактически полностью зависим от британцев».

Ранее в Британии назвали «единственное» решение территориального вопроса на Украине.