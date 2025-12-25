На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Заслуженный артист России рассказал о гуманитарных миссиях в Донбасс

Певец Куприк: Мариуполь выглядел хуже, чем Сталинград в военных фильмах
true
true
true
close
«Сорян, это подкаст»

После освобождения «Азовстали» Мариуполь выглядел хуже, чем Сталинград в военных фильмах, рассказал заслуженный артист России, певец, экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк в новом выпуске проекта «Сорян, это подкаст».

«Это была разруха. Местные жители ходили по улицам и искали еду», — сказал он.

Куприк отметил, что через 2 месяца он с командой вернулся в Мариуполь для участия в концерте.

«Я ни одного плохого слова в нашу сторону не услышал, все люди были благодарны. Все с таким позитивным настроением, говорили, что все будет хорошо, все переживем», — добавил он.

По словам артиста, украинские власти лишили его звания заслуженного артиста Украины за открытую поддержку жителей Донбасса и регулярную гуманитарную помощь.

«Получается, что звание заслуженного артиста Украины я получил благодаря народу Луганска. В 2020 году мой статус пересмотрели и внесли мое имя в украинский санкционный список. Зеленский лично подписал бумагу о лишении меня звания заслуженного артиста Украины», — рассказал Куприк.

Говоря о музыке, певец вспомнил время работы в группе «Лесоповал», когда он и Михаил Танич дорабатывали песни, чтобы передать всю глубину заложенных смыслов.

«Иногда мы даже ругались. Он говорил: «Это трагическая песня, что вы ее весело исполняете?». Потом ехал с нами на студию, и мы все это переделывали, естественно. По молодости было тяжеловато, когда ты не понимаешь, о чем поешь. Но у нас был хороший учитель. Танич всегда давал нам мудрые советы», — сказал Куприк.

Также заслуженный артист России удивился, почему негативно высказывающиеся о России артисты до сих пор носят высокие звания.

«Думаю, что просто сейчас у власти есть задачи приоритетнее, на которые стоит обращать внимание, а не на артистов», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами