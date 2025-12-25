Заслуженный артист России рассказал о гуманитарных миссиях в Донбасс

После освобождения «Азовстали» Мариуполь выглядел хуже, чем Сталинград в военных фильмах, рассказал заслуженный артист России, певец, экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк в новом выпуске проекта «Сорян, это подкаст».

«Это была разруха. Местные жители ходили по улицам и искали еду», — сказал он.

Куприк отметил, что через 2 месяца он с командой вернулся в Мариуполь для участия в концерте.

«Я ни одного плохого слова в нашу сторону не услышал, все люди были благодарны. Все с таким позитивным настроением, говорили, что все будет хорошо, все переживем», — добавил он.

По словам артиста, украинские власти лишили его звания заслуженного артиста Украины за открытую поддержку жителей Донбасса и регулярную гуманитарную помощь.

«Получается, что звание заслуженного артиста Украины я получил благодаря народу Луганска. В 2020 году мой статус пересмотрели и внесли мое имя в украинский санкционный список. Зеленский лично подписал бумагу о лишении меня звания заслуженного артиста Украины», — рассказал Куприк.

Говоря о музыке, певец вспомнил время работы в группе «Лесоповал», когда он и Михаил Танич дорабатывали песни, чтобы передать всю глубину заложенных смыслов.

«Иногда мы даже ругались. Он говорил: «Это трагическая песня, что вы ее весело исполняете?». Потом ехал с нами на студию, и мы все это переделывали, естественно. По молодости было тяжеловато, когда ты не понимаешь, о чем поешь. Но у нас был хороший учитель. Танич всегда давал нам мудрые советы», — сказал Куприк.

Также заслуженный артист России удивился, почему негативно высказывающиеся о России артисты до сих пор носят высокие звания.

«Думаю, что просто сейчас у власти есть задачи приоритетнее, на которые стоит обращать внимание, а не на артистов», — сказал он.