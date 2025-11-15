На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Внук Шарля де Голля назвал политику России примером для других

Пьер де Голль: политика России является примером для многих стран
Alexander Zemlianichenko/AP

Россия и ее партнеры по БРИКС строят новую архитектуру мира, что позволило вывести РФ в число передовых и сделало ее примером для других стран. Об этом на II Международном симпозиуме «БРИКС — Европа» заявил внук президента Франции генерала Шарля де Голля президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Российская Федерация и ее партнеры строят новую архитектуру мира.

«Россия является новым трендом и примером будущего. Никто не может отрицать высокий уровень образования и культуры в РФ», — сказал он.

По его мнению, сегодня Франция и Европа в целом «несколько отстают в этом плане».

Де Голль подчеркнул, что Россия сумела выстроить эффективную модель, благодаря которой на территории страны проживают представители многих народов.

«Это успех социально-экономической модели Российской Федерации», — указал он.

В октябре де Голль заявил, что Франция из-за резкой антироссийской политики президента Эммануэля Макрона не может по-настоящему участвовать в урегулировании ситуации на Украине.

Ранее внук де Голля захотел увидеть переговоры Путина и Трампа во Франции.

