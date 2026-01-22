Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Президент Финляндии пожаловался, что Трамп не прислушивается к нему

Стубб заявил, что Трамп в большинстве случаев не прислушивается к нему
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб пожаловался на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что его американский коллега Дональд Трамп в большинстве случаев не прислушивается к нему. Его слова приводят «Известия».

Как отметил финский лидер, его называют тем, кто «нашептывает» главе Белого дома.

«Я шепчу, пишу, но в большинстве случаев он меня не слушает. Поэтому нужно быть реалистом», — сказал Стубб.

В четверг президент Финляндии также предупредил, что «еще ничего не кончено» после того, как Трамп сменил свою позицию в отношении Гренландии и пообещал не применять военную силу.

20 января Стубб заявил, что совместный поход в сауну Трампом помог бы решить проблему с Гренландией.

5 января президент США сообщил о планах Соединенных Штатов установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность.

Ранее Стубб заявил об изменении подхода Трампа к урегулированию на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27686173_rnd_1",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+