Посольство РФ раскрыло причину осложнения военной обстановки в Балтике

Военная обстановка в Балтийском регионе усложнилась из-за того, что страны НАТО ограничивают свободу судоходства. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в Осло Николай Корчунов.

«Отмечаем целенаправленную линию стран-членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, запуск в этих целях под предлогом, в том числе, угроз подводной инфраструктуре, миссии альянса «Балтийский часовой», которая сопровождается усилением действующей в открытом море группировки ВМС, в результате чего значительно осложнилась военно-политическая обстановка в регионе и усилились риски возможной эскалации и конфликтности», — заявил он.

Посол отметил, что нормы международного морского права должны быть соблюдены всеми странами региона. Корчунов добавил, что в существующих условиях силы Балтийского флота и других силовых структур РФ являются важными факторами сохранения свободы судоходства, как в интересах России, так и других стран.

Он подчеркнул, что аналогичный сценарий наблюдался в XVII — XIХ вв, когда с Россией граничили Польша, Германия и Швеция. Они также хотели помешать проходу по Балтике судов с российскими товарами. По его словам, в те годы шведы даже прибегали к пиратству.

До этого ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев также предупредил, что риски столкновения стран НАТО и России в Балтийском море являются высокими, поскольку европейские государства, в частности Эстония, пытаются останавливать танкеры, следующие в российские порты.

Ранее посол предупредил об ответе России на попытки «пиратства» против танкеров в Балтике.