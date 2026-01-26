Размер шрифта
Политолог объяснил отказ Румынии от референдума по объединению с Молдавией

Политолог Мартынов: Румыния не заинтересована в унии с Молдавией
Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал отказ Румынии от референдума об объединении с Молдавией. По его словам, помимо того, что большая часть молдавского населения не поддержит слияние двух стран, сам Бухарест не заинтересован в таком шаге из-за социальных рисков.

«Например, на румынской территории проживает немалое количество этнических меньшинств, которые пользуются дотациями Евросоюза именно в силу своего меньшинства. Присоединение Молдавии нарушит нынешний баланс в национальном составе Румынии и лишит некоторые группы населения социальной поддержки», — отметил он.

Это вызовет волнения и дестабилизирует значительную часть общества, добавил он.

24 января румынский президент Никушор Дан назвал «неуместной» идею проведения референдума об объединении с Молдавией. Политик подчеркнул, что этот вопрос касается прежде всего молдавских граждан, которые сейчас выступают против этого предложения.

До этого министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой говорил, что власти не исключают объединения с Румынией после проведения референдума. Дипломат отметил, что «опасное приближение России» к границам республики может привести к необходимости рассмотреть этот вопрос.

Ранее Санду заявила, что голосовала бы за объединение с Румынией.
 
