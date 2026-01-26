Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Политолог объяснил, почему России выгодно членство в «Совете мира»

Политолог Гуреев: членство РФ в Совете мира поможет освоить замороженные активы
Jae C. Hong/AP

На сегодняшний день говорить о полноценном создании «Совета мира» преждевременно. При этом интерес России к участию в данной инициативе понятен — он связан с желанием вернуть замороженные на Западе значительные средства. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев.

Эксперт отметил, что восстановление Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей потребует серьезных затрат.

«Если получится такая определенная схема о том, что мы миллиард замороженных активов передаем в США, и они возвращают нам в категориях денег на восстановление, потому что нам в любом случае придется деньги на восстановление тратить, то это очень хорошо», — сказал Гуреев.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Всего Устав подписали представители 18 стран: Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай. Что известно об организации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, как Трамп понимает словосочетание «Совет мира».
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!