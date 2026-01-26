Политолог объяснил, почему России выгодно членство в «Совете мира»

На сегодняшний день говорить о полноценном создании «Совета мира» преждевременно. При этом интерес России к участию в данной инициативе понятен — он связан с желанием вернуть замороженные на Западе значительные средства. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев.

Эксперт отметил, что восстановление Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей потребует серьезных затрат.

«Если получится такая определенная схема о том, что мы миллиард замороженных активов передаем в США, и они возвращают нам в категориях денег на восстановление, потому что нам в любом случае придется деньги на восстановление тратить, то это очень хорошо», — сказал Гуреев.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Всего Устав подписали представители 18 стран: Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай. Что известно об организации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, как Трамп понимает словосочетание «Совет мира».