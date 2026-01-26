Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Политолог назвал главное препятствие на пути к миру на Украине

Политолог Станкевич: главным препятствием к миру на Украине является Зеленский
Александр Кряжев/РИА Новости

За мирное урегулирование конфликта на Украине выступают Россия, США и обычные украинцы. Противятся ему лишь президент страны Владимир Зеленский и его окружение, зарабатывающие на этом кризисе. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, историк Сергей Станкевич.

«Сейчас сам Зеленский, его непосредственное окружение, а также все те, кто их обслуживает военную машину, объединились в корпорацию войны. Они понимают, что как только закончится конфликт, они потеряют и деньги, и власть», — отметил эксперт.

По его оценкам, если сместить Зеленского и его окружение, мир наступит за считанные месяцы. Станкевич полагает, что именно эту тему обсуждают сейчас Москва и Вашингтон.

24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

За день до этого в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности.

Как сообщили в Кремле, продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию конфликта запланировано на следующую неделю. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно».

Ранее в МИД РФ рассказали, как Запад хочет «переформатировать» сознание украинцев.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!