Политолог назвал главное препятствие на пути к миру на Украине

За мирное урегулирование конфликта на Украине выступают Россия, США и обычные украинцы. Противятся ему лишь президент страны Владимир Зеленский и его окружение, зарабатывающие на этом кризисе. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, историк Сергей Станкевич.

«Сейчас сам Зеленский, его непосредственное окружение, а также все те, кто их обслуживает военную машину, объединились в корпорацию войны. Они понимают, что как только закончится конфликт, они потеряют и деньги, и власть», — отметил эксперт.

По его оценкам, если сместить Зеленского и его окружение, мир наступит за считанные месяцы. Станкевич полагает, что именно эту тему обсуждают сейчас Москва и Вашингтон.

24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

За день до этого в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности.

Как сообщили в Кремле, продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию конфликта запланировано на следующую неделю. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно».

