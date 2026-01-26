В Италии хотят внести КСИР в список террористических организаций

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предложит внести в список террористических организаций иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом он сообщил в соцсети Х.

Потери, понесенные мирным населением Ирана во время масштабных протестов по всей стране, требуют четкого ответа, подчеркнул Таяни.

«В четверг на встрече министров иностранных дел Европы в Брюсселе я предложу, в координации с другими партнерами, включение КСИР в список террористических организаций, а также индивидуальные санкции против лиц, ответственных за эти отвратительные действия», — написал он.

С конца декабря Иран охвачен крупнейшей волной протестов со времен революции 1979 года. Протесты охватили более 400 городов во всех 31 провинциях страны. В начале января власти отключили интернет. Основные массовые выступления иранцев были подавлены с применением силы, включая огнестрельное оружие.

Совет по правам человека ООН принял резолюцию, осуждающую насильственное подавление мирных протестов и назвав происходящее истреблением. По предварительным данным, число раненых превышает 300 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что иранский лидер спрятался в бункере в ожидании удара США.