Администрация Трампа расследует стрельбу в медбрата на протестах в Миннеаполисе

Администрация президента США Дональда Трампа проводит расследование стрельбы в 37-летнего медбрата Алекса Претти в ходе протестов. Об этом глава Белого дома заявил в интервью изданию Wall Street Journal.

В ходе беседы Трамп дважды уклонился от прямого ответа на вопрос о том, правильно ли поступил федеральный агент, выстрелив в сотрудника отделения интенсивной терапии.

«Мы изучаем ситуацию, анализируем все и примем решение», — добавил он.

При этом американский лидер раскритиковал Претти, ответив, что сам протестующий имел при себе заряженный пистолет и две обоймы с патронами во время акции протеста.

25 января сотрудник иммиграционной службы США (ICE) выстрелил в медбрата Претти во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. В результате действий офицера мужчина не выжил. По данным СМИ, медбрат пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю.

При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой, а правительству США грозит шатдаун. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

