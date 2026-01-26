Размер шрифта
В Еврокомиссии рассказали о «постоянных контактах» с переговорщиками от США и Украины

UAE Government/Reuters

Еврокомиссия находится в постоянном контакте с командами от Украины и Соединенных Штатов, которые вели переговоры с Россией в Абу-Даби. Об этом заявила пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо, сообщает «Европейская правда».

Она подчеркнула, что Евросоюз следит за ходом переговоров через украинских и американских переговорщиков. ЕС был на связи как до, так и после переговоров, указала Пиньо.

По ее словам, Еврокомиссия поддерживает контакты с украинской и американской делегациями, которые присутствуют на переговорах, чтобы узнавать о ходе дискуссии.

23–24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные мирному урегулированию конфликта. По информации агентства Reuters, территориальный вопрос все еще остается ключевой темой. Канал CNN сообщил, что в Абу-Даби стороны смогли решить несколько проблемных вопросов, не касающихся территорий.

Ранее СМИ не увидели признаков к компромиссу на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби.
 
