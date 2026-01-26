Размер шрифта
В России заявили о расколе НАТО на несколько групп

Аналитик Гриняев: среди европейских членов НАТО формируются несколько групп
Среди европейских членов НАТО формируются несколько групп, каждая из которых имеет свои приоритеты. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Гриняев в статье, опубликованной в журнале института.

По словам эксперта, наиболее четко эта тенденция проявляется на примере ряда стран Восточной Европы, в частности Польши, которая является более проамериканской, и западноевропейских участников альянса, особенно Германии и Франции.

«Варшава последовательно увеличивает военные расходы, которые превысили 4% ВВП, активно закупает американское и европейское вооружение, включая системы ПВО и боевые дроны», — обратил внимание Гриняев.

При этом Германия и Франция, как считает аналитик, занимают не столь однозначную позицию. По его словам, Париж настойчивее всех продвигает идею европейского Союза обороны. Берлин в свою очередь традиционно старается выполнять роль моста между США и Европой. Однако новая Стратегия нацбезопасности Вашингтона выходит за пределы возможного компромисса, пишет эксперт.

«Вашингтон хочет, чтобы Германия взяла на себя основную роль в обороне Европы. Такое требование вынуждает немцев выделять все новые ресурсы на военные нужды, перенапрягая экономику», — говорится в статье.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что мир больше не делится на Запад и остальные государства, поскольку раскол происходит внутри самих западных стран. По словам главы государства, он никогда «не видел такой плохой атмосферы», которую наблюдает сейчас.

Ранее в США заявили о выгоде для России от раскола в НАТО.
 
