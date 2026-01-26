В России заявили о расколе НАТО на несколько групп

Среди европейских членов НАТО формируются несколько групп, каждая из которых имеет свои приоритеты. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Гриняев в статье, опубликованной в журнале института.

По словам эксперта, наиболее четко эта тенденция проявляется на примере ряда стран Восточной Европы, в частности Польши, которая является более проамериканской, и западноевропейских участников альянса, особенно Германии и Франции.

«Варшава последовательно увеличивает военные расходы, которые превысили 4% ВВП, активно закупает американское и европейское вооружение, включая системы ПВО и боевые дроны», — обратил внимание Гриняев.

При этом Германия и Франция, как считает аналитик, занимают не столь однозначную позицию. По его словам, Париж настойчивее всех продвигает идею европейского Союза обороны. Берлин в свою очередь традиционно старается выполнять роль моста между США и Европой. Однако новая Стратегия нацбезопасности Вашингтона выходит за пределы возможного компромисса, пишет эксперт.

«Вашингтон хочет, чтобы Германия взяла на себя основную роль в обороне Европы. Такое требование вынуждает немцев выделять все новые ресурсы на военные нужды, перенапрягая экономику», — говорится в статье.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что мир больше не делится на Запад и остальные государства, поскольку раскол происходит внутри самих западных стран. По словам главы государства, он никогда «не видел такой плохой атмосферы», которую наблюдает сейчас.

Ранее в США заявили о выгоде для России от раскола в НАТО.