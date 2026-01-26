Размер шрифта
В Госдуме объяснили, почему российскую переговорную группу в ОАЭ возглавил начальник ГРУ

Депутат ГД Гурулев: в ходе переговоров ОАЭ обсуждалась демилитаризация Украины
Александр Рюмин/РИА Новости

Тот факт, что российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, говорит о том, что основная тема встречи была посвящена демилитаризации Украины. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Как это будет выглядеть, сегодня вам никто не скажет, потому что тема закрыта. Это точно не решится за один или два дня. Скорее всего, это промежуточные — не то, что подведение итогов, а стыковка тех позиций, которые есть, и пути выхода на мирные переговоры. Не более того», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что цели и задачи специальной военной операции на Украине остаются незыблемыми.

24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

За день до этого в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности.

Ранее стало известно о желании европейских политиков продлить конфликт на Украине.
 
